Katarína Jánošíková TASR
dnes 30. decembra 2025 o 16:42
Čas čítania 0:49

Štát vďaka prísnejším kontrolám ušetril 150 miliónov eur. Odhalili státisíce falošných PN

Štát vďaka prísnejším kontrolám ušetril 150 miliónov eur. Odhalili státisíce falošných PN
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Nové právomoci pre posudkových lekárov, vďaka ktorým môžu rušiť falošné potvrdenia o pracovnej neschopnosti (PN), priniesli už v prvom roku úsporu 100 až 150 miliónov eur. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii. Rezort podľa neho konečné čísla ešte spresní, pričom do nich zahrnie aj ďalšie efekty vrátane úspor na odvodoch.

Ukázalo sa, že máme obrovské množstvo falošných PN. Tie čísla sú neodškriepiteľné,“ vyhlásil minister. Porovnal pritom priemernú dĺžku maródky na Slovensku a v Česku. Kým u susedov trvá PN približne 30 dní, na Slovensku v minulosti dosahovala až 44 dní.

Počet PN výrazne klesol. Minister zdôraznil, že opatrenia nemali za cieľ len skrátiť priemernú dĺžku PN na 42 až 43 dní. Hlavný prínos vidí vo výraznom poklese celkového počtu PN. „Počet pé-eniek mesačne výrazne klesol, pretože posudkoví lekári v Sociálnej poisťovni rušia tie falošné,“ uviedol.

Regionálne špekulácie s maródkou. Erik Tomáš zároveň upozornil na priepastné regionálne rozdiely. „V okrese Rožňava trvá priemerná PN 28 dní, kým v okrese Kežmarok presahuje 60 dní,“ vysvetlil. Podľa ministra tieto dáta odhaľujú dlhodobé špekulovanie s nemocenskými dávkami v niektorých častiach Slovenska.

To len potvrdzuje, že ľudia tu celé roky zneužívali systém a peniaze dostávali aj tí, ktorí na ne nemali nárok,“ uzavrel minister.

Erik Tomáš.
Erik Tomáš. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Správy z domova
