Najmenšie percento dôveryhodnosti dosiahol Samuel Migaľ.
V prieskume dôveryhodnosti členov vlády sa ukázalo, že Slováci najviac dôverujú ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD), a to 38 % občanov. S 37 % dôveryhodnosťou je za Tomášom v rebríčku minister dopravy Jozef Ráž. Prieskum v priebehu 13. až 21. októbra na vzorke 1 028 respondentov pre portál 360tka.sk zhotovila agentúra Focus.
Ostatným ministrom na základe tohto prieskumu dôveruje menej ako tretina občanov na Slovensku. Ministerke hospodárstva Denise Sakovej dôveruje 32 % a Ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi 31 %. Za nimi nasledujú Minister zdravotníctva Kamil Šaško a Minister životného prostredia Tomáš Taraba s 29 %. Takmer na konci rebríčka s dôveryhodnosťou 28 % skončili Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a tiež predseda vlády Robert Fico.
Po nich nasleduje šéf diplomacie Juraj Blanár (26 %), minister pôdohospodárstva Richard Takáč (26 %), minister obrany Róbert Kaliňák (26 %), minister spravodlivosti Boris Susko (24 %), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (23 %), minister financií Ladislav Kamenický (22 %), podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmenec (21 %), minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (17 %) a minister investícií Samuel Migaľ (15 %).
Čo sa týka nedôvery, percentá sa pohybovali výrazne vyššie. Jozefovi Rážovi vyjadrilo nedôveru 51 % respondentov, Erikovi Tomášovi 57 %, Kamilovi Šaškovi 60 %, Denise Sakovej 61 % a Tomášovi Druckerovi spolu s Tomášom Tarabom jednotne 63 %. Po nich nasleduje Matúš Šutaj Eštok so 66 % nedôverou, Róbert Fico so 69 %, Róbert Kaliňák so 70 % a Martina Šimkovičová so 71 %. Samuelovi Migaľovi neverí až 72 % občanov a Rudolfovi Huliakovi 75 %.