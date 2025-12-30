Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 30. decembra 2025 o 18:01
Čas čítania 0:58

SND prepúšťa zamestnancov a hercov posiela na externé zmluvy. Ruší takmer desať percent pracovných miest

SND prepúšťa zamestnancov a hercov posiela na externé zmluvy. Ruší takmer desať percent pracovných miest
Zdroj: TASR-Veronika Mihaliková

Kým vedenie hovorí o nevyhnutnom šetrení a prechode na externú spoluprácu, herci a opozícia varujú pred oslabením národnej scény.

Slovenské národné divadlo (SND) ruší takmer desať percent pracovných miest. Opatrenie súvisiace s vládnou konsolidáciou zasiahne všetky útvary – balet, operu, činohru, umelecko-dekoračné dielne aj administratívu. Divadlo v stanovisku deklaruje, že zmeny neovplyvnia hrací ani dramaturgický plán.

Vládne nariadenie a rozpočet, ktorý schválila Národná rada SR, prikazujú šetriť na mzdových nákladoch vo všetkých oblastiach vrátane kultúry. Prepúšťanie sa tak týka všetkých ministerstiev a štátnych inštitúcií,“ skonštatovalo SND.

Herci prechádzajú na externé zmluvy. Vedenie divadla tvrdí, že všetky personálne kroky vopred prerokovalo so šéfmi útvarov a piatimi odborovými organizáciami. Pri prepúšťaní postupuje v súlade so Zákonníkom práce a legislatívou.

Zmeny zasiahli aj činohru, kde päť hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia,“ uviedlo divadlo. S týmito umelcami už SND uzatvorilo zmluvy o externom účinkovaní. Diváci tak o obľúbené predstavenia neprídu a zmeny nepocítia.

Ministerstvo kultúry (MK) SR reagovalo, že vedenie rezortu nikdy nezasahuje do konkrétnych manažérskych rozhodnutí svojich organizácií. „Úlohou ministerstva je určiť všeobecný rámec hospodárenia, najmä stanoviť výšku úspor a rozpočtové limity. Výlučne vedenie jednotlivých organizácií rozhoduje o tom, ako tieto opatrenia zrealizuje a ktorých zamestnancov sa dotknú,“ vysvetlila Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie MK SR.

SND považuje túto záležitosť za internú tému a medializáciu zo strany hercov označilo za účelovú. Podľa zverejnených informácií v súbore končia Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Roman Poláčik, Anna Magdaléna Hroboňová a Táňa Pauhofová. Kým divadlo hovorí o technickom presune na externé zmluvy, opozícia a dotknutí umelci varujú pred možným zásahom do fungovania celého súboru.

Stálou zákazničkou AKAT studio je aj obľúbená herečka Táňa Pauhofová. Minulý rok si zapózovala aj v jeho kampani.
Stálou zákazničkou AKAT studio je aj obľúbená herečka Táňa Pauhofová. Minulý rok si zapózovala aj v jeho kampani. Zdroj: Archív/AKAT studio
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
