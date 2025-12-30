Kým vedenie hovorí o nevyhnutnom šetrení a prechode na externú spoluprácu, herci a opozícia varujú pred oslabením národnej scény.
Slovenské národné divadlo (SND) ruší takmer desať percent pracovných miest. Opatrenie súvisiace s vládnou konsolidáciou zasiahne všetky útvary – balet, operu, činohru, umelecko-dekoračné dielne aj administratívu. Divadlo v stanovisku deklaruje, že zmeny neovplyvnia hrací ani dramaturgický plán.
„Vládne nariadenie a rozpočet, ktorý schválila Národná rada SR, prikazujú šetriť na mzdových nákladoch vo všetkých oblastiach vrátane kultúry. Prepúšťanie sa tak týka všetkých ministerstiev a štátnych inštitúcií,“ skonštatovalo SND.
Herci prechádzajú na externé zmluvy. Vedenie divadla tvrdí, že všetky personálne kroky vopred prerokovalo so šéfmi útvarov a piatimi odborovými organizáciami. Pri prepúšťaní postupuje v súlade so Zákonníkom práce a legislatívou.
„Zmeny zasiahli aj činohru, kde päť hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia,“ uviedlo divadlo. S týmito umelcami už SND uzatvorilo zmluvy o externom účinkovaní. Diváci tak o obľúbené predstavenia neprídu a zmeny nepocítia.
Ministerstvo kultúry (MK) SR reagovalo, že vedenie rezortu nikdy nezasahuje do konkrétnych manažérskych rozhodnutí svojich organizácií. „Úlohou ministerstva je určiť všeobecný rámec hospodárenia, najmä stanoviť výšku úspor a rozpočtové limity. Výlučne vedenie jednotlivých organizácií rozhoduje o tom, ako tieto opatrenia zrealizuje a ktorých zamestnancov sa dotknú,“ vysvetlila Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie MK SR.
SND považuje túto záležitosť za internú tému a medializáciu zo strany hercov označilo za účelovú. Podľa zverejnených informácií v súbore končia Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Roman Poláčik, Anna Magdaléna Hroboňová a Táňa Pauhofová. Kým divadlo hovorí o technickom presune na externé zmluvy, opozícia a dotknutí umelci varujú pred možným zásahom do fungovania celého súboru.