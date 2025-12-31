ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom

Nie každý si je vedomý, že zákon povoľuje používanie pyrotechniky iba v určitých hodinách.
V jednom z bratislavských obchodných centier sme sa mladých ľudí pýtali, či vedia, v akom časovom rozmedzí môžu podľa zákona používať pyrotechniku. Odpovede ukázali, že v tomto pravidle nemá každý jasno. Jedna respondentka dokonca prezradila, že o zákonných hodinách nikdy nepočula.
Zaujímalo nás aj to, aký majú ľudia k pyrotechnike vzťah. Časť opýtaných sa označila za jej odporcov, no jeden nadšenec priznal, že ju používa vo veľkom už týždeň pred Silvestrom. Všetky odpovede na naše otázky nájdeš v nižšie priloženom videu.
Si za alebo proti pyrotechnike?
Som za, nemám s tým problém.
Som proti, zakázal by som ju.
Som za, nemám s tým problém.
52 %
Som proti, zakázal by som ju.
48 %
