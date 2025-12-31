Známa herečka otvorene prehovorila o prepúšťaní v Slovenskom národnom divadle, ktoré zasiahlo päť známych tvárí.
Slovenské národné divadlo momentálne robí čistky, ktoré vedenie odôvodňuje vládnou konsolidáciou. O prácu prišli piati herci vrátane Táni Pauhofovej. Obľúbená herečka sa k situácii vyjadrila na sociálnej sieti.
Potvrdila, že prepúšťanie v rámci konsolidácie je realitou a súbor muselo opustiť päť známych mien. Pauhofová však polemizuje nad tým, či vedenie koná správne a či tento krok skutočne prinesie divadlu ekonomický prospech. Divadlo opisuje ako svoj druhý domov a neskrýva obavy, že výpovede môžu pre niektorých kolegov znamenať náročnú životnú situáciu.
Prezradila tiež, že mnohí jej kolegovia ponúkli vlastné miesta, aby ochránili iných hercov, pre ktorých by prepustenie znamenalo existenčný problém.
Vedenie nakoniec prijalo takýto kompromis iba pri jej mene. Pauhofová totiž ponúkla svoje miesto, aby zachránila mladú a mimoriadne vyťaženú kolegyňu. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že posledné tri roky trávi na materskej dovolenke a v repertoári má aktuálne iba jedno predstavenie. Preto dala prednosť vlastnému odchodu pred prepustením niekoho, kto na divadelných doskách pôsobí každý večer.
Jej pracovná dohoda zanikne v deň, keď skončí jej materská dovolenka. V SND však definitívne nekončí a bude v ňom naďalej účinkovať na externú zmluvu. Herečka stále verí, že ide len o dočasný stav a súbor sa v budúcnosti opäť stretne v pôvodnom zložení.
„Neekonomická konsolidácia v Činohre“
Podľa stanoviska súboru Činohry SND, za ktoré sa postavili mnohí známi herci, ako napríklad Zuzana Fialová, Milan Ondrík či Tomáš Maštalír, je tento krok neekonomický.
„V Činohre SND sme o situácii ohľadom prepúšťania viedli otvorený a dlhý dialóg vo vnútri súboru, ale i s vedením divadla. Riešenie v takejto situácii nikdy nie je dostatočne etické, pretože zasahuje živých ľudí v rôznych životných okolnostiach a v rôznej profesnej fáze. Práve preto sme informáciu o tom, že v rámci umeleckého súboru Činohry musí prejsť až 5 hercov do externého pracovného pomeru a zároveň sa zrušia aj voľné herecké pozície, prijali s veľkou nevôľou,“ uviedli v stanovisku. Dodávajú pritom, že finančná úspora je v danom prípade minimálna. Vo zverejnenom videu preto herci jednotlivo opakujú vetu „neekonomická konsolidácia v Činohre“.