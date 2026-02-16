Hlavné témy
TASR
dnes 16. februára 2026 o 19:04
Čas čítania 0:34

Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania

Kremeľ podporil Fica: Ropa je podľa Moskvy nástrojom politického vydierania
Zdroj: TASR/AP

Spor sa týka dodávok ropy cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko.

Kremeľ súhlasí s vyjadreniami slovenského premiéra Roberta Fica, že ropa sa stala nástrojom politického vydierania pre nesúhlas Maďarska s prijatím Ukrajiny do EÚ. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to v pondelok potvrdil na brífingu v Moskve. „Áno, jednoznačne. Úplne s tým súhlasíme. V skutočnosti sa aj tak deje, ináč to ani nemožno vnímať,“ uviedol Peskov na otázku, či Moskva zdieľa Ficov názor.

Fico po rokovaní s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom povedal, že prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ vníma ako politické vydieranie Kyjeva voči Maďarsku.

Ruská agentúra TASS zároveň pripomenula napätie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil Kyjev zo zablokovania dodávok ropy cez ropovod Družba. Ukrajina tvrdí, že výpadok spôsobil ruský útok na infraštruktúru z 27. januára. Podľa zdrojov TASS sa tranzit ropy na Slovensko a do Maďarska zatiaľ neobnovil.

Fico
Zdroj: TASR/AP
