Výstrahy zostávajú v platnosti v priebehu celého piatka.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snehovými jazykmi a závejmi, na horách hrozí víchrica. Výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách platia pre horské oblasti stredného a východného Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.
Na výskyt víchrice upozorňujú meteorológovia v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstrahy tu platia do 3. januára do 7.00 h. Očakávajú výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 - 85 km/h, teda parametre víchrice.
Rovnako sa na severe a východe krajiny môžu vyskytovať snehové jazyky a záveje. SHMÚ preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do soboty (3. 1.) do polnoci.
„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ objasnil.