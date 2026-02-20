Zapnutie vnútornej cirkulácie vzduchu môže spôsobiť, že sa sklo zahmlí ešte viac.
V zime robí veľa vodičov rovnakú chybu. Po nasadnutí do studeného auta stlačia tlačidlo vnútornej cirkulácie vzduchu v snahe rýchlejšie odhmlieť čelné sklo. Výsledok je však opačný, sklo sa zarosí ešte viac a viditeľnosť sa zhorší, informuje web autonoviny.sk.
Keď zapneš vnútorný okruh, do auta neprúdi čerstvý vzduch a v kabíne sa točí ten istý vlhký vzduch z tvojho dychu a mokrého oblečenia. Ten sa na studenom skle okamžite zrazí a vytvorí hmlu. Namiesto rýchleho odhmlenia tak môžeš zbytočne stratiť čas a zhoršiť si výhľad, čo môže ohroziť bezpečnosť.
Správny postup je opačný
Vypni recirkuláciu a pusť dnu čerstvý, suchší vzduch. Pomôže aj klimatizácia, aj v zime funguje ako odvlhčovač a sklá vyčistí rýchlejšie než samotné kúrenie. Praktické je používať gumové rohože namiesto textilných, ktoré nasajú vodu z roztopeného snehu, a pravidelne čistiť vnútornú stranu skiel, aby sa na nich vlhkosť menej usádzala.
Ak sa ti auto rosí opakovane, pomôže krátke vyvetranie alebo jednoduché pohlcovače vlhkosti. Stačí pár správnych krokov a namiesto mliečneho skla budeš mať čistý výhľad na cestu.