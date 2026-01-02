Funkcia bola doteraz neobsadená.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že šéfovi ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylovi Budanovovi ponúkol post vedúceho prezidentskej kancelárie, ktorý je neobsadený od nedávneho odstúpenia Andrija Jermaka. Z príspevku Zelenského na sociálnej sieti X vyplýva, že Budanov ponuku prijal.
Správu budeme aktualizovať.
