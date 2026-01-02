Kategórie
TASR
dnes 2. januára 2026 o 11:43
Čas čítania 0:20

Polícia vyšetruje úverový podvod za viac ako 30-tisíc eur. Zverejnila fotografiu hľadanej osoby

Polícia vyšetruje úverový podvod za viac ako 30-tisíc eur. Zverejnila fotografiu hľadanej osoby
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)

Polícia sa na verejnosť obracia so žiadosťou o pomoc.

Bratislavskí policajti vyšetrujú trestný čin úverového podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, pri ktorom vznikla škoda prevyšujúca sumu 30 000 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc, polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť. Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

