Polícia sa na verejnosť obracia so žiadosťou o pomoc.
Bratislavskí policajti vyšetrujú trestný čin úverového podvodu v súbehu s trestným činom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, pri ktorom vznikla škoda prevyšujúca sumu 30 000 eur. Na verejnosť sa obracajú so žiadosťou o pomoc, polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti zverejnili aj fotografiu osoby, ktorá by mohla pomôcť skutok objasniť. Občania, ktorí majú informácie k totožnosti ženy či k jej pohybu alebo pobytu, ich môžu polícii oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
