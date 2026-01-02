Polícia potvrdila, že išlo o zakázanú pyrotechniku kategórie F4.
Silvestrovská noc priniesla pre záchranárov množstvo zásahov. Nešťastný tohtoročný prípad sa stal aj v Českých Budějoviciach, kde muž použil zakázanú pyrotechniku. Jedna z výbušnín mu vybuchla priamo v rukách a spôsobil si vážne zranenia oboch rúk.
Podľa záchranárov utrpel drvivé poranenia v oblasti zápästí a prišiel o ruky. Muža okamžite previezli do nemocnice na operačné ošetrenie. Polícia potvrdila, že išlo o zakázanú pyrotechniku kategórie F4, informovali novinky.cz.
Podobná nehoda sa stala aj v Krasliciach, kde petarda zranila 16-ročného chlapca, ktorý prišiel o prsty na rukách. Záchranné zložky upozorňujú, že manipulácia s nelegálnou pyrotechnikou je mimoriadne nebezpečná.