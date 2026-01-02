Linka je dostupná nonstop každý deň.
Od 1. januára 2026 funguje nová bezplatná zdravotná linka 116 117. Slúži na situácie, keď človek potrebuje pomoc, ale nejde o stav, pri ktorom treba privolať záchranku, informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Na linke sú k dispozícii zdravotnícki pracovníci, ktorí občanom poradia napríklad pri horúčke, menších úrazoch, alebo keď si človek nie je istý, či má ísť k lekárovi. Linka je dostupná nonstop každý deň.
Operátori zároveň pomôžu nájsť otvorenú pohotovosť alebo lekáreň. Informácie sú aj na webe Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
2. januára 2026 o 11:57 Čas čítania 0:23 Silvestrovské oslavy sa skončili tragédiou: Muž pri manipulácii so zakázanou pyrotechnikou prišiel o obe ruky
2. januára 2026 o 11:43 Čas čítania 0:20 Polícia vyšetruje úverový podvod za viac ako 30-tisíc eur. Zverejnila fotografiu hľadanej osoby