Pomoc pokrýva elektrinu, plyn aj teplo z centrálneho zásobovania.
V roku 2026 štát poskytne adresnú energopomoc domácnostiam podľa tzv. bonity energetickej domácnosti, pričom maximálna mesačná suma pomoci bude 1 930 eur. Pri výpočte bonity sa zohľadnia celkové príjmy domácnosti, počet členov vrátane detí a ďalšie dávky ako dôchodky alebo výsluhové zabezpečenie.
Cieľom je zmierniť rast nákladov domácností na energiu
Pomoc sa bude týkať dodávok elektriny, plynu a tepla z centrálneho zásobovania. Elektrina a plyn sa budú dodávať za ceny určené vládnym nariadením, pre teplo bude poskytovaná energopoukážka. Maximálna cena elektriny sa zníži o 31,24 eur/MWh, cena plynu ostáva na úrovni roku 2025.
Nariadenie má podľa rezortu hospodárstva rozpočtový dopad 370 miliónov eur, no jeho cieľom je zmierniť rast nákladov domácností na energiu, ktoré by bez opatrenia stúpli až o 22 – 30 %. Poskytovaním energopoukážok sa domácnostiam s nárokom na pomoc pokryje takmer celý nárast nákladov na teplo z centrálneho zásobovania.