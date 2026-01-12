Karikatúru zverejnil časopis v piatok.
Švajčiarsky právnik a jeho manželka podali žalobu na francúzsky satirický časopis Charlie Hebdo po tom, ako zverejnil karikatúru o tragickom požiari baru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. V pondelok na to upozornila agentúra Belga.
Karikatúru od Erica Salcha zverejnil časopis v piatok. Kresba znázorňuje dvoch lyžiarov a nesie názov Les brûlés font du ski (Popálení lyžujú). Podľa agentúry Belga ide o narážku na francúzsku komédiu z roku 1979.
Karikatúra vyvolala vo Švajčiarsku pobúrenie. Béatrice a Stéphane Riandovci podali žalobu na Charlie Hebdo aj spomínaného autora kresby. Manželia tvrdia, že kresba porušuje švajčiarske právo týkajúce sa násilnej obrazovej tvorby, poškodzuje dôstojnosť obetí a banalizuje tragédiu zo strediska prostredníctvom humoru. Pár žiada trestné stíhanie a v prípade usvedčenia vyplatenie odškodného všetkým obetiam.
Spolumajitelia baru sú obvinení z neúmyselného usmrtenia
K požiaru v bare Le Constellation došlo počas novoročných osláv. Zahynulo pri ňom 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V bare nebola vykonaná kontrola požiarnej bezpečnosti od roku 2019.
Švajčiarsky súd poslal v pondelok na tri mesiace do preventívnej väzby Jacquesa Morettiho, spolumajiteľa baru Le Constellation. Do väzby ho vzali ešte v piatok po výsluchu na prokuratúre.
Trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom začali švajčiarske orgány 3. januára. Spolumajitelia baru sú vystavení obvineniam z neúmyselného usmrtenia, z neúmyselného ublíženia na zdraví a z neúmyselného podpaľačstva.