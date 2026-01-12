Kategórie
TASR
dnes 12. januára 2026 o 18:16
Čas čítania 0:57

Švajčiarsky pár žaloval časopis Charlie Hebdo za karikatúru. Údajne naráža na nedávnu tragédiu, pri ktorej zomrelo 40 ľudí

Švajčiarsky pár žaloval časopis Charlie Hebdo za karikatúru. Údajne naráža na nedávnu tragédiu, pri ktorej zomrelo 40 ľudí
Zdroj: Facebook / Lyziari & Lyziarky

Karikatúru zverejnil časopis v piatok.

Švajčiarsky právnik a jeho manželka podali žalobu na francúzsky satirický časopis Charlie Hebdo po tom, ako zverejnil karikatúru o tragickom požiari baru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. V pondelok na to upozornila agentúra Belga.

Karikatúru od Erica Salcha zverejnil časopis v piatok. Kresba znázorňuje dvoch lyžiarov a nesie názov Les brûlés font du ski (Popálení lyžujú). Podľa agentúry Belga ide o narážku na francúzsku komédiu z roku 1979.

Karikatúra vyvolala vo Švajčiarsku pobúrenie. Béatrice a Stéphane Riandovci podali žalobu na Charlie Hebdo aj spomínaného autora kresby. Manželia tvrdia, že kresba porušuje švajčiarske právo týkajúce sa násilnej obrazovej tvorby, poškodzuje dôstojnosť obetí a banalizuje tragédiu zo strediska prostredníctvom humoru. Pár žiada trestné stíhanie a v prípade usvedčenia vyplatenie odškodného všetkým obetiam.

Spolumajitelia baru sú obvinení z neúmyselného usmrtenia

K požiaru v bare Le Constellation došlo počas novoročných osláv. Zahynulo pri ňom 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V bare nebola vykonaná kontrola požiarnej bezpečnosti od roku 2019.

Švajčiarsky súd poslal v pondelok na tri mesiace do preventívnej väzby Jacquesa Morettiho, spolumajiteľa baru Le Constellation. Do väzby ho vzali ešte v piatok po výsluchu na prokuratúre.

Trestné vyšetrovanie voči Morettiovcom začali švajčiarske orgány 3. januára. Spolumajitelia baru sú vystavení obvineniam z neúmyselného usmrtenia, z neúmyselného ublíženia na zdraví a z neúmyselného podpaľačstva.

karikatúra tragédie vo švajčiarsku
Zdroj: Instagram / @charlie_hebdo_officiel
