TASR
dnes 13. januára 2026 o 17:28
Čas čítania 0:53

Mohlo by USA anektovať Grónsko? Americký kongresman predložil kontroverzný návrh zákona

Mohlo by USA anektovať Grónsko? Americký kongresman predložil kontroverzný návrh zákona
Zdroj: TASR/AP

Zákon má umožniť Trumpovi anektovať Grónsko a spraviť z neho 51. štát USA.

Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA. Informuje o tom agentúra AFP.

Fine tvrdí, že zákon by americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi umožnil „podniknúť všetky kroky potrebné na anexiu alebo získanie Grónska“.

„Grónsko nie je vzdialená základňa, ktorú si môžeme dovoliť ignorovať – je to dôležitý prvok národnej bezpečnosti,“ tvrdí Fine vo svojom vyhlásení.

Trump tvrdí, že sa Grónska zmocní „tak či onak“

Grónsko, autonómne dánske územie s 57 000 obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má veľký geostrategický význam. Trump vyhlasuje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti.

V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že USA sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravilo Rusko alebo Čína. V reakcii na toto tvrdenie Peking vyhlásil, že USA by nemali využívať iné krajiny ako zámienku na presadzovanie svojich záujmov v Grónsku.

Demokrati aj republikáni Trumpovu rétoriku odmietli. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že ozbrojený útok USA na Grónsko by znamenal koniec NATO.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen zároveň v utorok oznámil, že spolu so svojou grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou sa v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a budú diskutovať o Grónsku.

13. januára 2026 o 13:30 Čas čítania 3:58 „Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA," varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. januára 2026 o 14:11 Čas čítania 1:01 Hajlovanie nebude trestný čin? PS aj Žilinka kritizujú návrh z dielne SNS
13. januára 2026 o 13:34 Čas čítania 0:45 Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
Grónsko
Zdroj: Annie Spratt / Unsplash
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Donald Trump Spojené štáty americké Správy zo sveta
