Po nedávnych vlámaniach v Nitre a blízkom okolí si ľudia vo Vrábľoch začali všímať neobvyklé symboly pri vstupoch do bytov. Na viacerých dverách sa objavili drobné tmavé bodky, na iných miestach zas malé kríže nakreslené pri zárubniach. Podobné prípady už riešili aj v samotnej Nitre, kde sa podozrivé značky objavili nielen na dverách, ale aj pri zvončekoch bytových domov, informovali noviny.sk.
Ľudia majú obavy a upozorňujú sa navzájom, aby do bytoviek nepúšťali neznámych. Niektorí hovoria, že sa doma necítia bezpečne a dávajú si väčší pozor. Na jednom zo sídlisk sa zlodejom podarilo do bytu aj vlámať. Majiteľka ich po návrate z nákupu prichytila, no páchatelia ušli.
Polícia upozorňuje, aby obyvatelia podobné označenia nepodceňovali. V prípade podozrivých značiek na dverách alebo zárubniach majú ľudia kontaktovať linku 158.