Cestujúci čelia sprísneným bezpečnostným opatreniam a zrušeným letom.
Reakcia Teheránu na americko-izraelské letecké útoky na Irán ohrozuje aj šesť výletných lodí s turistami v Perzskom zálive. V nedeľu (1.marca) popoludní podľa nemeckých turistov dopadli dva drony do prístavných skladov v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch niekoľko sto metrov od ich lode Mein Schiff 4.
Cestujúci čakali hodiny na letisku
V nedeľu sa Mein Schiff 4 spoločnosti TUI Cruises mala vydať na spiatočnú cestu do Nemecka. Postihnutá je aj jej sesterská loď Mein Schiff 5 v prístave v katarskej Dauhe. Jej pasažieri mali ukončiť svoju plavbu v sobotu a odletieť späť do Nemecka. Niektorí už zaujali svoje miesta v lietadle, ktoré však neodletelo. Podľa výpovedí cestujúcich čakali na letisku približne desať hodín, kým ich večer odviezli späť na palubu. Ich batožina musela ostať na letisku.
Na palube platia prísne bezpečnostné opatrenia
Na lodi platia rozsiahle bezpečnostné opatrenia - vstup na vonkajšiu palubu je zakázaný a vo vnútri lode sa treba vyhýbať oknám, ak je to možné. Na smartfóny cestujúci dostávajú varovania od katarskej civilnej ochrany.
V prístavoch uviazlo viacero lodí
V prístavoch Port Rashid v Dubaji, v Abú Zabí a v Dauhe v súčasnosti kotvia ešte ďalšie štyri výletné lode - MSC Euribia, Celestyal Discovery, Celestyal Journey a saudskoarabská Aroya. Všetky na mieste kotvenia zablokovalo uzavretie Hormuzského prielivu pre plavbu.