ChatGPT bol na WhatsAppe obľúbený najmä preto, že spotreboval menej mobilných dát.
Používanie ChatGPT priamo v aplikácii WhatsApp už nie je možné. Od 15. januára bol chatbot z tejto platformy odstránený, hoci ho mali používatelia predtým uloženého priamo medzi kontaktmi, informoval o tom web Free Press Journal.
Dôvodom je rozhodnutie spoločnosti Meta, ktorá zakázala využívanie WhatsAppu na distribúciu AI chatbotov, ktoré sama nevyvinula.
ChatGPT bol na WhatsAppe obľúbený najmä preto, že spotreboval menej mobilných dát než samostatná aplikácia. Využívali ho napríklad cestujúci v lietadlách, kde aerolinky často ponúkajú obmedzený bezplatný internet.
19. januára 2026 o 8:27 Čas čítania 0:12 Ministerstvo vnútra hlási výpadok služieb: Dnes si doklady nevybavíš na žiadnom úrade
19. januára 2026 o 7:42 Čas čítania 1:06 Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky