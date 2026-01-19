Rodičia majú poslednú možnosť požiadať o peniaze do konca januára, inak o nárok definitívne prídu.
Mnohé rodiny čaká nepríjemná zmena. Union zdravotná poisťovňa oznámila, že od 1. februára 2026 zruší dva benefity pre bábätká, príspevok 30 eur na kurz plávania a príspevok 30 eur na monitor dychu.
Rodičia majú poslednú šancu požiadať o tieto príspevky do 31. januára 2026. Žiadosti podané po tomto dátume budú automaticky zamietnuté.
Plávanie pre bábätká bez príspevku
Príspevok na plávanie patril medzi obľúbené benefity mladých rodičov. Po jeho zrušení v Unione už žiadna zdravotná poisťovňa na Slovensku neposkytuje pevný finančný príspevok na kurzy plávania pre bábätká.
Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka len zľavy u vybraných partnerov, Dôvera sa zameriava na iné formy podpory, ako sú zľavy či balíčky pre bábätká.
Monitor dychu ostatné poisťovne zachovajú
Union prestane prispievať aj na monitor dychu, no ostatné poisťovne tento benefit zachovávajú. VšZP umožňuje monitor dychu zapožičať alebo čiastočne preplatiť cez Peňaženku zdravia. Dôvera ho poskytuje formou zľavy alebo príspevku podľa aktuálnych podmienok.
Čo by mali rodičia urobiť?
Rodičia poistení v Unione by mali konať čo najskôr. Ak chcú príspevky využiť, musia podať žiadosť najneskôr do 31. januára 2026. Zároveň sa opäť potvrdzuje, že benefity poisťovní sa môžu meniť, a preto sa oplatí ich pravidelne sledovať a porovnávať.