Zásah podľa Demokratov súvisí s kauzou tzv. haciendy, na ktorú Šubová upozornila pred rokom.
Polícia dnes zasahovala v dome predsedníčky Pirátskej strany Zuzany Šubovej. Na mieste bola už od skorých ranných hodín a po vykonaní domovej prehliadky političku odviezla.
Podľa informácií tvnoviny.sk je Šubová vyšetrovaná pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania bývalého šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa. Ten mal podať trestné oznámenie pre údajné nenávistné listy.
Zástupcovia strany Demokrati Jaroslav Naď a Juraj Šeliga hovoria o politickej pomste. Tvrdia, že zásah súvisí s kauzou tzv. haciendy, na ktorú Šubová upozornila pred rokom. Podľa nich mala polícia počas prehliadky zaistiť elektroniku, aby zistila, či listy posielala práve ona.
Šubová obvinenia odmieta a v minulosti k prípadu opakovane vypovedala. Demokrati zároveň upozornili, že o týždeň mala odcestovať do Bruselu, kde mala o kauze vypovedať.