Rozpadnutý polárny vír uvoľnil cestu arktickému vzduchu zo Sibíri, ktorý k nám prinesie nielen bohatú snehovú nádielku, ale aj celodenné mrazy.
Meteorológovia upozorňujú na výraznú zmenu počasia. V dôsledku tlakovej anomálie nad severnou Európou k nám začne prúdiť mrazivý vzduch zo Sibíri, čo v najbližších dňoch prinesie prudké ochladenie. Experti tento extrémny vpád mrazov prezývajú „Beštia z východu“. Numerické modely naznačujú, že arktický vzduch zasiahne strednú a východnú Európu v plnej sile, informuje iMeteo.
Čo nás čaká:
- Celodenné mrazy: Teploty na väčšine územia neprekročia nulu.
- Extrémne noci: V dolinách a kotlinách môže teplota klesnúť až na -20 °C.
- Bohatý sneh: Spolu so mrazmi očakávajú výrazné snehové zrážky.
Táto mrazivá epizóda pravdepodobne potrvá až do začiatku februára. Narušený polárny vír tak po sérii miernych zím opäť nadiktuje Európe skutočne tuhý charakter počasia.
