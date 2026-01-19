V liste zároveň spochybňuje vlastníctvo Grónska, kritizuje Dánsko aj NATO a tvrdí, že úplná kontrola nad Grónskom je nevyhnutná pre bezpečnosť sveta.
Americký prezident Donald Trump v liste nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störemu napísal, že „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“, pretože Nórsko mu neudelilo Nobelovu cenu za mier.
Dánsko podľa Trumpa nedokáže Grónsko ochrániť pred Ruskom alebo Čínou
„Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za zastavenie 8 vojen, už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier, hoci ten bude vždy prevažovať, ale teraz môžem premýšľať o tom, čo je dobré a vhodné pre Spojené štáty americké,“ napísal Trump.
Dánsko podľa amerického prezidenta nedokáže Grónsko ochrániť pred Ruskom alebo Čínou. Störeho sa pýta, kto dal vlastne Dánsku „právo vlastníctva“ tohto arktického ostrova. „Neexistujú žiadne písomné dokumenty, je len to, že tam pred stovkami rokov zakotvila loď, ale aj my sme tam zakotvili,“ pokračuje Trump.
„Spravil som pre NATO viac ako hocikto iný od jeho založenia a teraz by NATO malo spraviť niečo pre Spojené štáty. Svet nie je v bezpečí, pokiaľ nemáme úplnú a totálnu kontrolu nad Grónskom,“ napísal na záver šéf Bieleho domu. Pravosť listu potvrdili francúzska agentúra AFP a nórsky denník VG.