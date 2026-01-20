Index trhu práce sa dostal na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov.
Takmer tretina zamestnávateľov na Slovensku (29 %) očakáva v najbližšom období prepúšťanie, zatiaľ čo zvyšovanie počtu zamestnancov plánuje len 25 % firiem. Vyplýva to z prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey pre 1. štvrťrok 2026.
Po sezónnom očistení dosahuje index trhu práce hodnotu -3 %, čo znamená zhoršenie oproti minulému štvrťroku aj rovnakému obdobiu vlani. Ide o najslabší výsledok za posledných päť rokov.
Regionálne je situácia rozdielna
Najlepšie vyhliadky má západné Slovensko (5 %), najhoršie Bratislava (-7 %). Na strednom Slovensku je index -5 %, na východnom -2 %.
Z pohľadu odvetví sa najviac pracovných miest očakáva v stavebníctve a nehnuteľnostiach (23 %) a v cestovnom ruchu a gastre (18 %). Naopak, výroba je v útlme, kde je index zamestnanosti -5 %, čo je najhorší výsledok za päť rokov.
Prieskum porovnáva výsledky aj globálne
Celosvetovo majú najsilnejšie náborové plány zamestnávatelia v Brazílii (54 %), Indii (52 %) a v Spojených arabských emirátoch (46 %). Najslabšie vyhliadky sa podľa prieskumu očakávajú na Slovensku (-3 %), v Rumunsku (0 %) a v Hongkongu (1 %).