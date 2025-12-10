Kategórie
TASR
dnes 10. decembra 2025 o 19:39
Čas čítania 0:33

Úrady plánujú zmeniť systém účtovania elektriny. Niektorých odberateľov odmenia nižšími cenami

Úrady plánujú zmeniť systém účtovania elektriny. Niektorých odberateľov odmenia nižšími cenami
Zdroj: Pixnio

Chcú, aby bol nový systém sociálne spravodlivejší.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadné zmeny v spôsobe účtovania elektriny. Zavedením pásmových taríf budú mať odberatelia ceny odstupňované podľa výšky ročnej spotreby. Nižšia spotreba bude odmeňovaná nižšou cenou, čím sa podporí šetrenie energií, informoval v stredu úrad.

„Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb odberu pri dodávke elektriny sa dosiahne nielen nižšia spotreba domácností, ale na druhej strane sa zvýši aj osveta pri ich využívaní. Základné pravidlo je jednoduché: čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie - čo je sociálne spravodlivejšie,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Ide podľa neho o krok, ktorý Slovensko približuje k európskym štandardom riadenia spotreby a postupnej deregulácie. „Predpokladom úspešného zavedenia je ďalšie rozšírenie inteligentných meracích systémov, ktoré budú zaznamenávať spotrebu v 15-minútových intervaloch,“ doplnil Holjenčík s tým, že o ďalšom vývoji tejto iniciatívy bude ÚRSO verejnosť priebežne informovať.

Elektrina
Zdroj: Pixnio
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Cena elektriny
