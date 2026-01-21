Útočníci mali menej ako 18 rokov.
Vo vlaku na trase z Bratislavy do Malaciek napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera Petra. Na zastávke v Plaveckom Štvrtku nastúpila do vlaku skupina ľudí, ktorí mali problém s ich psom.
„Ja som sa bránila, že sprievodca nemá mať aký problém. Pes má náhubok. No a tam sa pustila staršia pani do mňa. Začala mi nadávať veľmi agresívne a vulgárne. Potom sa pustili do mňa dvaja mladší chalani. Jeden z nich si ma začal natáčať, načo som ich upozornila a vtedy som schytala prvú ranu do hlavy,“ povedala Sofia pre portál Noviny.
Nikto zo svedkov dvojici nepomohol
„Som potom schytávala kopance do chrbta, do brucha, do hlavy, tam ma ťahal za vlasy, rozbil mi nos, krvácal mi nos a ešte sa mi vyhrážali aj na psa,“ dodáva Sofia. Jej partner Peter skončil so zlomeným nosom. Obaja prosili o pomoc ostatných cestujúcich, no bez odozvy. Snažili sa privolať políciu, avšak vypadol signál. Svojich agresorov si mladé dievča natočilo na telefón. Podľa dostupných zistení ide o dvoch neplnoletých páchateľov.
„Obe osoby boli stotožnené a momentálne sú vykonávané procesné úkony. Vo Vami uvedenej veci bolo povereným policajtom Oddelenia železničnej polície KR PZ v Bratislave začaté trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania,“ povedala hovorkyňa KR PZ Bratislava Silvia Šimková.