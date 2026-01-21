Nový ruský ambasádor ešte neodovzdal poverovacie listiny prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Novým veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike sa stal diplomat Sergej Andrejev. Na svojej webovej stránke o tom informovalo ruské veľvyslanectvo na Slovensku.
„Dekrétom prezidenta Ruskej federácie č. 887 z 2. decembra 2025 bol Sergej Andrejev vymenovaný za mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike,“ píše stránka ruského veľvyslanectva.
Nový ruský ambasádor ešte neodovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu a kancelária hlavy štátu zatiaľ neuviedla dátum, kedy by k tomuto oficiálnemu aktu mohlo dôjsť.
Nový veľvyslanec ovláda 5 jazykov
Andrejev v roku 1980 absolvoval štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO). Ovláda anglický, nórsky, poľský, portugalský a francúzsky jazyk. Diplomatickú hodnosť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca získal v decembri 2004.
V diplomatických službách v je od roku 1980. V minulosti pôsobil na veľvyslanectvách v Portugalsku, Angole, Svätom Tomášovi a Princovom ostrove, Nórsku a naposledy v Poľsku.
Nový vedúci ruskej diplomatickej misie na Slovensku vystriedal Igora Bratčikova, ktorý pôsobil na tomto poste od 23. októbra 2020 do 2. decembra 2025. Bratčikov odovzdal poverovacie listiny vtedajšej prezidentke SR Zuzane Čaputovej mesiac po prevzatí funkcie - 26. novembra 2020.
Poverovacie listiny ešte neodovzdal ani slovenský veľvyslanec v Ruskej federácii Peter Priputen, ktorý je na svojom poste od novembra 2024. Listiny mal odovzdať do rúk prezidenta Vladimira Putina na ceremónii v Kremli minulý týždeň, avšak zabránil mu v tom pozitívny epidemiologický test. Podľa komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Priputen odovzdá poverovacie listiny pri najbližšej možnej príležitosti.