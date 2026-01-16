Americký výrobca elektromobilov Tesla od dnešného dňa, 16. januára 2026, oficiálne spúšťa predaj svojich vozidiel na slovenskom trhu.
Automobilka Tesla dnešným dňom, 16. januára 2026, oficiálne vstupuje na slovenský trh. Zákazníkom ponúka populárne elektrické vozidlá Model 3 a Model Y. Záujemcovia si môžu autá vybrať osobne v pop-up predajni na Tuhovskej 11 v Bratislave alebo prostredníctvom online konfigurátora. Spoločnosť pri online objednávkach ponúka tri možnosti financovania: obchodný lízing, úver alebo platbu v hotovosti, informuje portál Aktuality.
Hoci spoločnosť na Slovensku pôsobí už od roku 2012, doteraz svoju aktivitu zameriavala najmä na rozvoj elektromobility a prepájanie kľúčových aktérov v sektore. Oficiálny príchod značky predstavuje významný míľnik pre slovenský trh aj celý ekosystém bezemisnej dopravy.
Vyskúšajte si Teslu v Eurovei
Od piatka 16. januára do nedele 18. januára (v čase od 10:00 do 21:00) Tesla pri nákupnom centre Eurovea vystavuje kompletný produktový rad: Model S, Model 3, Model X a Model Y. Návštevníci môžu absolvovať testovacie jazdy a na vlastné oči si pozrieť aj futuristický Cybertruck.
Spoločnosť plánuje v prvej polovici roka 2026 otvoriť stálu predajňu a servisné stredisko priamo v priestoroch súčasného pop-up storu. „Viac informácií zverejníme neskôr,“ avizuje Maik Matischak z Tesly.
Automobilka zároveň pokračuje v budovaní infraštruktúry. Na Slovensku už vodiči využívajú viac ako 45 nabíjacích staníc Supercharger na šiestich lokalitách. „V nasledujúcich mesiacoch v krajine nasadíme ďalšie stanice Supercharger,“ sľubuje hovorca spoločnosti.
|Model
|Cena od (s DPH)
|Dojazd (WLTP)
|Max. rýchlosť
|Model Y
|39 990 €
|455 km
|217 km/h
|Model 3
|36 990 €
|513 km
|201 km/h