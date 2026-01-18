Hlavné témy
redakcia
dnes 18. januára 2026 o 15:03
Čas čítania 0:20

Prekročil si rýchlosť? Takto zistíš, či ťa zachytil radar

Prekročil si rýchlosť? Takto zistíš, či ťa zachytil radar

Webovú stránku na kontrolu priestupkov spravuje Ministerstvo vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR spravuje webovú stránku, na ktorej si šoféri môžu zistiť, či im nepríde pokuta za porušenie rýchlosti. Ak chceš túto službu využiť, potrebuješ len čítačku s čipom a občiansky preukaz.

„Služba umožní priestupcom elektronický prístup k zoznamu priestupkov v gescii MV SR, ktorých sa priestupca dopustil a sú zaevidované. Následne je možné pre vybranú pokutu zobraziť detail a v prípade udelenej pokuty aj stav daného záväzku priestupcu voči MV SR. Služba bude poskytnutá po identifikácii konkrétneho priestupcu," píše ministerstvo na webe. 

Polícia.
Polícia. Zdroj: TASR
