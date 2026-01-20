Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch – prvá časť v januári a druhá v júli.
Adresná energopomoc bude domácnostiam poskytovaná automaticky, bez potreby podávať žiadosť. Ľuďom, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn a spĺňajú stanovené podmienky, sa podpora premietne priamo do platieb za energie prostredníctvom ich dodávateľa, uvádza web energopomoc.sk.
V prípade domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom bude pomoc poskytnutá formou energopoukážky. Tú dostane poštou najstarší člen domácnosti a bude ju možné vyplatiť na pobočkách Slovenskej pošty, a to v lehote 45 dní od doručenia.
Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch, prvá časť v januári a druhá v júli.
8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
10. decembra 2025 o 17:28 Čas čítania 0:36 Nemáte nárok na energopomoc? Štát radí Slovákom, ako postupovať