Prečítajte si, aké podmienky musíte splniť a na čo si dať pozor, aby vaše peniaze dorazili na správny účet včas.
Fyzické osoby už po novom môžu poukázať dve percentá zo svojich daní každému z rodičov a k tomu pridať ďalšie dve percentá pre vybranú neziskovú organizáciu. Ak ste navyše vlani odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať až tri percentá. Štátna televízia STVR informuje, že túto možnosť má každý daňovník, ktorý na daniach zaplatil aspoň 150 eur.
Ak sa rozhodnete odovzdať časť svojich daní rodičom-dôchodcom, musíte dodržať vopred určený formát. Zákon vám umožňuje darovať každému rodičovi presne dve percentá. Nemôžete teda jednému rodičovi pripísať štyri percentá a druhému nič. Môžete si však vybrať, či obdarujete oboch, alebo zvolíte kombináciu dve percentá pre jedného a nulu pre druhého.
„Daňovník sám rozhoduje, či vôbec rodičom peniaze poukáže. Môže si vybrať len jedného rodiča alebo obidvoch. Často nastanú prípady, že dôchodok poberá len jeden z nich,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Sameková.
Podmienky a dôležité termíny
Aby ste mohli percentá darovať, musíte splniť niekoľko podmienok:
- Darovaná suma musí predstavovať aspoň tri eurá. To znamená, že daňovník musí štátu zaplatiť daň minimálne 150 eur.
- K 30. aprílu nesmie daňovník evidovať žiadne nedoplatky.
- Zákon toleruje nedoplatok len do výšky piatich eur. Aj túto sumu však musí daňovník alebo zamestnávateľ doplatiť do 15 dní.
Kto má nárok na príspevok?
Príspevok môžu prijať všetci rodičia, ktorí poberajú akýkoľvek dôchodok, s výnimkou predčasného starobného dôchodku. Úrady sledujú najmä to, či rodič dosiahol dôchodkový vek.
„Ak niekto nemá rodičov-dôchodcov, údaje vypisuje zbytočne. Finančná správa pošle zoznam všetkých rodičov priamo Sociálnej poisťovni. Tá následne overí, či konkrétni rodičia spĺňajú zákonné podmienky na prijatie peňazí,“ dopĺňa Sameková.