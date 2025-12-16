Projekt sa nikdy neuskutočnil.
Po prepuknutí kauzy desaťmiliónovej dotácie pre združenie asistenta Tibora Straku sa zistilo, že peniaze získala aj nezisková organizácia prepojená na rodinu Bartekovho asistenta, a to aj napriek tomu, že projekt nikdy neuskutočnila. Na túto skutočnosť upozornil portál SME s odvolaním sa na Nadáciu Zastavme korupciu.
Ministerstvo spravodlivosti SR rozdelilo približne 728-tisíc eur medzi 28 úspešných subjektov na ochranu ľudských práv a prevenciu rasizmu. Neuspeli žiadatelia ako organizácie Človek v ohrození, Iniciatíva Inakosť, Post Bellum, Prešovská univerzita či Univerzita Komenského v Bratislave. Grant ale získala nezisková organizácia Global Network Solutions bez verejne dohľadateľnej histórie a skúseností s podobnými projektmi.
Štatutárkou tejto organizácie je Zuzana Kajošová, manželka Gabriela Kajoša, asistenta poslanca Michala Barteka. Organizácia vznikla v roku 2021, no nemá webovú stránku, účtovné uzávierky ani výročné správy. Grant 39-tisíc eur dostala na projekt, ktorý mal prostredníctvom workshopov a výletov v obci Zlaté Klasy prepájať rómske deti s majoritou.
Starosta nemal k projektu žiadne informácie, a to aj napriek tomu, že zmluva počítala s výraznou medializáciou projektu.
Peniaze vrátili, až keď prepukla iná kauza
Ministerstvo potvrdilo, že projekt neuskutočnili: „Prijímateľ predmetnej dotácie oznámil Ministerstvu spravodlivosti, že projekt pod názvom Zostaneme priateľmi sa neuskutoční.“ Dotáciu vrátili v rovnaký deň, ako sa prevalila kauza 10-miliónovej dotácie pre Asociáciu kritickej infraštruktúry SR. Aj tento projekt neskôr zrušili, rovnako ako ďalšie dotácie pre subjekty prepojené na stranu Hlas.