Ak si chceš nárok overiť, budeš potrebovať POD kód.
Pomoc pri plyne dostane ten, kto plyn odoberá v domácnosti, kde má trvalý pobyt, a zároveň má odberné miesto na rovnakej adrese. Platí to pre domácnosti, ktoré splnia podmienky určené vládnym nariadením.
Štát pomoc započíta automaticky priamo do zálohových aj vyúčtovacích faktúr za plyn. Nie je potrebné podávať žiadosť ani navštevovať úrad.
Ak si chceš nárok overiť, budeš potrebovať POD kód. Ide o 20-miestny identifikátor odberného miesta plynu, ktorý nájdeš na faktúre, v zmluve alebo v zákazníckej zóne dodávateľa.
Celý prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie, si prečítaš v tomto článku.
