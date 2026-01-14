Mnohé domácnosti mali ističe silnejšie „pre istotu“.
Projekt, ktorý spustil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v spolupráci s distribučnými spoločnosťami, prináša výrazné výsledky. Tisíce slovenských domácností si znížili výkon ističov, vďaka čomu ušetria peniaze a zároveň pomôžu štátu efektívnejšie využívať elektrickú energiu, informujú tvnoviny.sk.
Minulý rok Stredoslovenská distribučná spoločnosť odporučila domácnostiam, aby si skontrolovali nastavenie ističov a zistili, či nemajú príliš vysoký výkon. Mnohé domácnosti mali ističe silnejšie „pre istotu“, pretože to v minulosti nijako nezvyšovalo náklady. Od 1. júla sa však fixný poplatok za elektrinu počíta podľa skutočne rezervovanej kapacity, takže vyšší istič znamená vyšší účet.
Znížením výkonu rodiny ušetria stovky eur ročne
Znížením výkonu ističa môžu rodiny šetriť stovky eur ročne a zároveň sprístupniť voľnú kapacitu elektrickej siete pre iných odberateľov. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) uvádza, že vďaka tejto iniciatíve sa na Slovensku uvoľnilo viac ako 45 MW nevyužitej kapacity vedení.