Dôvod prerušenia dodávky lieku zatiaľ ŠÚKL neuviedol.
Prerušili dodávku známych antikoncepčných tabletiek DAYLLA. Keďže ide o trojmesačné balenie, mnohé pacientky si teraz musia hľadať vhodnú náhradu.
Držiteľ lieku oznámil ŠÚKL prerušenie jeho dodávok do SR od 30. 11. 2025, píše web adc.sk. Nedostupný liek je viazaný na lekársky predpis a na Slovensko ho dodáva výrobca Gedeon Richter Plc. (HUN). Dôvod prerušenia dodávky lieku zatiaľ ŠÚKL neuviedol.
