Nárok je možné preveriť kontaktovaním centra odborného poradenstva alebo osobnou návštevou okresného úradu.
Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
Ak domácnosť energopoukážku nedostala, treba najprv overiť, či na ňu má nárok. Urobiť sa to dá kontaktovaním centra odborného poradenstva alebo osobnou návštevou okresného úradu podľa miesta trvalého pobytu.
12. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 2:22 Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Až po overení nároku je možné riešiť prípadné doručenie poukážky alebo ďalší postup, informuje Ministerstvo hospodárstva na webe energopomoc.sk.
25. decembra 2025 o 17:40 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
21. decembra 2025 o 11:47 Čas čítania 0:35 Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily