Európska únia chce preveriť, či sieť X dodržala povinnosti vyplývajúce z nariadenia o digitálnych službách.
Európska komisia začala nové vyšetrovanie sociálnej siete X miliardára Elon Musk. Dôvodom je preverenie, či platforma dostatočne riešila riziká spojené s používaním chatbota Grok, najmä pri vytváraní sexuálneho obsahu s využitím umelej inteligencie.
EÚ chce preveriť sieť X
Podľa odhadov mohol Grok v priebehu niekoľkých dní vygenerovať milióny sexualizovaných obrázkov, vrátane snímok žien a detí, ešte predtým, než spoločnosť X v polovici januára prijala opatrenia. Európska komisia označila takýto obsah za nezákonný a poburujúci.
Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen uviedla, že EÚ nebude tolerovať „digitálne vyzliekanie žien a detí“. EÚ chce preveriť, či sieť X dodržala povinnosti vyplývajúce z nariadenia o digitálnych službách (DSA) a zároveň rozširuje aj staršie vyšetrovanie z roku 2023. Už v decembri dostala platforma X pokutu 120 miliónov eur za porušenie pravidiel transparentnosti.