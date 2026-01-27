Vodiča z miesta previezli na ošetrenie do nemocnice.
V obci Vyhne v okrese Žiar nad Hronom sa včera (26. januára) dopoludnia stala dopravná nehoda. Polícia na Facebooku informovala o tom, že 52-ročný vodič narazil autom do rohu bytového domu.
Polícia mu po nehode namerala približne dve promile alkoholu. Vodiča z miesta previezli na ošetrenie do nemocnice. Polícia začala trestné stíhanie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
