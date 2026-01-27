Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 27. januára 2026 o 19:35
Čas čítania 0:34

NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
Zdroj: FreeIMG

Správne zvolená investičná stratégia ti môže pomôcť vybudovať finančnú rezervu.

Ak si chceš rýchlo a jednoducho zistiť, koľko môžeš získať investovaním, pomôže ti investičná kalkulačka, ktorú nájdeš na webe FinReportu. Stačí zadať výšku investície, dobu trvania a očakávaný ročný výnos, podľa toho, kde svoje úspory zhodnocuješ. Nástroj ti okamžite vypočíta celkový výnos aj sumu, ktorú môžeš mať na konci investovania, a to pri jednorazovej aj pravidelnej investícii.

Anketa:
Investuješ?
Áno, pravidelne.
Áno, podľa možností.
Nie.
Nikdy som sa nad tým nezamýšľal.
Áno, pravidelne.
61 %
Áno, podľa možností.
13 %
Nie.
23 %
Nikdy som sa nad tým nezamýšľal.
2 %

Pravidelné investovanie súm pomáha znižovať riziko

Investovanie je spôsob, ako zhodnocovať peniaze v čase a chrániť ich pred infláciou. Na rozdiel od bežného sporenia umožňuje dosiahnuť vyšší rast hodnoty úspor prostredníctvom akcií, fondov, nehnuteľností či iných investičných nástrojov.

Pravidelné investovanie menších súm pomáha znižovať riziko nesprávneho načasovania a využíva výhodu zloženého úročenia, zatiaľ čo jednorazová investícia je vhodná pri väčšej hotovosti a dlhšom horizonte. Správne zvolená investičná stratégia ti môže pomôcť vybudovať finančnú rezervu, zabezpečiť sa na dôchodok alebo splniť dlhodobé ciele.

27. januára 2026 o 10:27 Čas čítania 0:40 Zákaz sociálnych sietí do 15 rokov? Zákon schválila ďalšia krajina Zákaz sociálnych sietí do 15 rokov? Zákon schválila ďalšia krajina
27. januára 2026 o 7:09 Čas čítania 0:30 DPH sa má sprísniť: Registrácia už nebude formalitou, podnikateľov čakajú nové pravidlá DPH sa má sprísniť: Registrácia už nebude formalitou, podnikateľov čakajú nové pravidlá
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
kalkulačka
Zdroj: finreport.sk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:57
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
2
včera o 17:32
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
dnes o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 16:42
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
POMOC PRI TEPLE: Kto dostane energopoukážku a od čoho závisí jej výška
včera o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 15:57
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
2
dnes o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
2
včera o 17:32
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 14:51
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 09:19
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Lifestyle news
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
dnes o 16:28
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
dnes o 15:41
Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
dnes o 15:06
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
dnes o 14:21
Sledovanie spánku pomocou smart zariadení môže viac uškodiť než pomôcť. Odborníci varujú pred jednou chybou
dnes o 13:39
REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti
dnes o 13:00
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
dnes o 12:14
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
dnes o 10:52
Veľký únik informácií pred Survivorom. Influencerka prezradila svoju účasť aj detaily zo šou
dnes o 10:04
Slovensko Všetko
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
pred 2 hodinami
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
Excelovali aj ďalšie školy z rôznych regiónov Slovenska.
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 16:33
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Blíži sa dôležitý termín: Majitelia nehnuteľností majú posledné dni na splnenie tejto povinnosti
dnes o 15:56
Blíži sa dôležitý termín: Majitelia nehnuteľností majú posledné dni na splnenie tejto povinnosti
REBRÍČEK: Toto sú najdrahšie mestá východnej Európy. Bratislavu predbehla už len Praha
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najdrahšie mestá východnej Európy. Bratislavu predbehla už len Praha
Tragédia na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Útočník čelí obžalobe z úkladnej vraždy
dnes o 14:04
Tragédia na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Útočník čelí obžalobe z úkladnej vraždy
PRIESKUM: PS by voľby vyhralo s výrazným náskokom. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
pred hodinou
PRIESKUM: PS by voľby vyhralo s výrazným náskokom. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Slovensko Všetko
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
pred 2 hodinami
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
dnes o 16:33
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 hodinami
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
včera o 17:32
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
23. 1. 2026 13:47
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
1
včera o 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Zahraničie Všetko
Nebezpečné vírusové ochorenie opäť ohrozuje Európu. WHO vyzýva na očkovanie
dnes o 09:11
Nebezpečné vírusové ochorenie opäť ohrozuje Európu. WHO vyzýva na očkovanie
pred 2 dňami
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
včera o 06:30
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
včera o 18:14
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Zhrnuli sme dôležité zmeny, ktoré začnú platiť už o pár mesiacov.
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
1
včera o 09:30
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 2 dňami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia