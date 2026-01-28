RVPS v Topoľčanoch obsadzuje dve pozície v štátnej a verejnej službe.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Topoľčanoch otvára dvere novým kolegom. Aktuálne hľadá odborníkov na oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín, ktorí budú vykonávať dôležitý dohľad priamo v prevádzke hydinového bitúnku HYZA, a.s. Obe pozície ponúkajú stabilitu štátnej a verejnej služby s možnosťou nástupu ihneď, informuje štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojom webe.
Práca na úseku hygieny potravín živočíšneho pôvodu patrí medzi piliere ochrany spotrebiteľa. Noví zamestnanci posilnia veterinárne stredisko v Topoľčanoch, kde budú dohliadať na procesy spracovania hydiny a garantovať zdravotnú nezávadnosť produktov mieriace na pulty predajní.
Inštitúcia aktuálne obsadzuje dve odlišné pozície, ktoré sú vhodné pre skúsených odborníkov, ale aj pre absolventov bez predošlej praxe.
1. Úradný veterinárny lekár (Štátnozamestnanecké miesto)
Táto pozícia je určená pre absolventov vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo hygiena potravín.
- Budete vykonávať inšpekčnú činnosť a úradnú kontrolu jatočných zvierat a mäsa v súlade s platnou legislatívou.
- Okrem vzdelania potrebujete vodičský preukaz skupiny B a znalosť práce s počítačom.
Platové podmienky: Odmeňovanie prebieha podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
2. Veterinárny asistent (Miesto vo verejnej službe)
Na túto pozíciu postačuje stredoškolské vzdelanie so zameraním na poľnohospodárstvo alebo veterinárske vedy.
- Hlavnou úlohou je výkon veterinárnej prehliadky hydiny po zabití.
- Prax nie je podmienkou, čo z tejto ponuky robí ideálny štart kariéry pre mladých odborníkov.
- Odmeňovanie sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
Záujemcovia o obe pozície by mali zaslať svoju žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany Dr. P. Adámiho 17, 955 48 Topoľčany
V prípade doplňujúcich otázok môžu uchádzači kontaktovať priamo riaditeľa RVPS Topoľčany, MVDr. Miloša Osuského, na e-mailovej adrese [email protected] alebo telefonicky na čísle 0917 239 017.