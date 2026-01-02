Stále nie je jasné, ktoré konkrétne výrobky vyššej sadzbe napokon podľahnú.
Od nového roka sa zvyšuje DPH na vybrané potraviny z 19 na 23 percent. Ide najmä o pochutiny, ako sú čipsy, čokoláda či zmrzlina.
Výnimku majú detské výživy, jogurty, sladené mliečne nápoje, dietetické potraviny (pozn. redakcia: sú potraviny určené pre ľudí so špecifickými výživovými potrebami), ale aj cukor a soľ. Ministerstvo financií tvrdí, že zdraženie bude len v centoch. Informujú o tom Tvnoviny.
Nejasnosti však panujú pri viacerých výrobkoch, napríklad raňajkových cereáliách, kečupoch či omáčkach. Výrobcovia zároveň očakávajú pokles predaja.
Cena predaných potravín v cukrárňach sa bude líšiť. Bude platiť, že zákusok zjedený na mieste si zákazník kúpi s 5-percentnou DPH, no pri balení so sebou daň stúpne na 23 percent a zaplatí viac.