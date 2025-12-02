Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
včera 2. decembra 2025 o 19:50
Čas čítania 1:09

Amazon v Európe znižuje poplatky pre predajcov. Reaguje tak na Shein a Temu

Amazon v Európe znižuje poplatky pre predajcov. Reaguje tak na Shein a Temu
Zdroj: Amazon

Amazon v utorok uviedol, že toto opatrenie predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii.

Internetový obchod Amazon znižuje poplatky, ktoré si berie od predajcov v Európe. Ide o priamu reakciu na konkurenčné trhoviská ako Shein a Temu, ktoré predávajú oblečenie, domáce potreby a ďalšie produkty za extrémne nízke ceny. Informujeme o tom na základe správy agentúry Reuters.

Amazon v utorok uviedol, že toto opatrenie predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii. Zameria sa najmä na zníženie poplatkov pre predajcov lacnej módy.

Zmeny v províziách a úspory
Od 15. decembra klesnú provízie z predaja oblečenia a doplnkov. Pri lacnejších položkách (do 15 eur) klesne poplatok zo 7 % na 5 %, a pri položkách s cenou 15 až 20 eur klesne z 15 % na 10 %.

Pre porovnanie, Shein si na svojich stránkach v EÚ účtuje poplatok 10 % a v Británii 12,24 %. Pre nových predajcov má Shein poplatky počas prvých 30 dní nulové.

Amazon tvrdí, že prenáša väčšie úspory na svojich partnerov: „Keďže naďalej znižujeme naše náklady na služby prostredníctvom prevádzkových vylepšení a inovácií, prenášame väčšie úspory na našich predajných partnerov.“

Shein, ktorý predáva topy už za 3 eurá a džínsy od 8,20 eura, prevzal podiel na trhu od európskych predajcov rýchlej módy a predstavuje tak vážnu výzvu pre Amazon a jeho trhovisko. Amazon je dominantnou platformou elektronického obchodu v Nemecku, Francúzsku a ďalších európskych krajinách. Priemyselné združenie Ecommerce Europe mu predpovedá nárast tržieb v tomto roku o 7 % na 900 miliárd eur.

Amazon zároveň oznámil, že zníži provízie aj v iných kategóriách:

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: FOTO TASR/Marko Erd
