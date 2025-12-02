Amazon v utorok uviedol, že toto opatrenie predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii.
Internetový obchod Amazon znižuje poplatky, ktoré si berie od predajcov v Európe. Ide o priamu reakciu na konkurenčné trhoviská ako Shein a Temu, ktoré predávajú oblečenie, domáce potreby a ďalšie produkty za extrémne nízke ceny. Informujeme o tom na základe správy agentúry Reuters.
Amazon v utorok uviedol, že toto opatrenie predstavuje jeden z najväčších škrtov v jeho histórii. Zameria sa najmä na zníženie poplatkov pre predajcov lacnej módy.
Zmeny v províziách a úspory
Od 15. decembra klesnú provízie z predaja oblečenia a doplnkov. Pri lacnejších položkách (do 15 eur) klesne poplatok zo 7 % na 5 %, a pri položkách s cenou 15 až 20 eur klesne z 15 % na 10 %.
Pre porovnanie, Shein si na svojich stránkach v EÚ účtuje poplatok 10 % a v Británii 12,24 %. Pre nových predajcov má Shein poplatky počas prvých 30 dní nulové.
Amazon tvrdí, že prenáša väčšie úspory na svojich partnerov: „Keďže naďalej znižujeme naše náklady na služby prostredníctvom prevádzkových vylepšení a inovácií, prenášame väčšie úspory na našich predajných partnerov.“
Shein, ktorý predáva topy už za 3 eurá a džínsy od 8,20 eura, prevzal podiel na trhu od európskych predajcov rýchlej módy a predstavuje tak vážnu výzvu pre Amazon a jeho trhovisko. Amazon je dominantnou platformou elektronického obchodu v Nemecku, Francúzsku a ďalších európskych krajinách. Priemyselné združenie Ecommerce Europe mu predpovedá nárast tržieb v tomto roku o 7 % na 900 miliárd eur.
Amazon zároveň oznámil, že zníži provízie aj v iných kategóriách:
- Od 1. februára klesnú poplatky za predaj domácich produktov z 15 % na 8 % pre položky do 20 eur.
- Zníženie sa dotkne aj oblečenia pre domáce zvieratá, potravín a vitamínov.
- Od 15. decembra klesnú v priemere o 0,32 eura aj poplatky za vybavenie zásielok v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Spojenom kráľovstve.