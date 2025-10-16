Tržby Nestlé mierne klesli.
- Švajčiarsky potravinársky koncern Nestlé oznámil za deväť mesiacov tohto roka mierny pokles tržieb a zároveň informoval, že v nasledujúcich dvoch rokoch zruší celosvetovo približne 16-tisíc pracovných miest.
- Tržby za deväť mesiacov dosiahli 65,9 miliardy švajčiarskych frankov (70,82 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 1,9 %.
- Tržby na organickej báze, teda bez započítania kurzových vplyvov a akvizícií, sa však zvýšili, a to o 3,3 %. V najväčšej miere ich podporili divízie kávy a cukroviniek. V samotnom 3. kvartáli sa tržby na organickej báze zvýšili medziročne o 4,3 %.
Citát: „Svet sa mení a Nestlé na to musí reagovať ešte rýchlejším tempom zmien. To zahrnuje ťažké, avšak nevyhnutné rušenie pracovných miest,“ povedal nový generálny riaditeľ spoločnosti Philipp Navratil. Bývalý šéf divízie kávy Nespresso prevzal vedenie firmy začiatkom septembra po Laurentovi Freixeovi, ktorého firma prepustila po roku vo funkcii pre jeho milostný vzťah s podriadenou.
Širší kontext: Čo sa týka rušenia pracovných miest, zo 16-tisíc by ich až 12-tisíc malo byť zrušených v administratíve. Firma si od tohto kroku sľubuje úsporu jednej miliardy frankov. To je dvojnásobok objemu úspor, s akými sa počítalo pôvodne. Ďalších 4 000 pozícií bude zrušených v oblasti výroby a dodávateľského reťazca, pričom tento proces sa už začal. Spoločnosť zamestnáva po celom svete približne 277-tisíc ľudí. Svoje podniky má aj na Slovensku.
Nestlé zvyšuje svoj cieľ v oblasti úspor. Do konca roka 2027 chce ušetriť tri miliardy frankov, zatiaľ čo pôvodne stanovila úsporu za toto obdobie na 2,5 miliardy CHF.
