Spoločnosť už začala sťahovať kontaminované výrobky z trhu, pretože baktérie v nich môžu deťom spôsobiť vážne zažívacie problémy či malátnosť.
Nemecké úrady zistili v počiatočnej detskej dojčenskej výžive nebezpečný toxín cereulid. Problém sa týka výrobkov Aptamil Pronutra Pre od spoločnosti Danone. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tejto hrozbe informoval potom, čo prijal varovanie cez európsky systém rýchleho varovania RASFF.
Nemecký predajca MHA Müller Handels GmbH & Co. KG dodal kontaminované výrobky aj na slovenský trh. ÚVZ dôrazne neodporúča rodičom používať tieto konkrétne šarže:
- Aptamil Pronutra Pre (800 g) – výrobné číslo 172911, DMT: 10. 11. 2026
- Aptamil Pronutra Pre (1,2 kg) – výrobné číslo 191245, DMT: 19. 11. 2026
- Aptamil Pronutra Pre (800 g) – výrobné číslo 199960, DMT: 20. 4. 2027
Výrobca pri príprave všetkých troch produktov použil základný prášok z Írska, ktorý obsahoval cereulid. Ide o toxín, ktorý produkuje baktéria Bacillus cereus. Spoločnosť Danone Deutschland GmbH preto už 24. januára začala preventívne sťahovať tieto výrobky z predaja.
Úrad vysvetlil, že cereulid vyvoláva u detí najmä:
- nechutenstvo a nevoľnosť,
- vracanie a malátnosť,
- v ojedinelých prípadoch aj závažnejšie zdravotné komplikácie.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne overujú, či predajcovia na Slovensku výrobky skutočne stiahli. Ak ste si túto výživu kúpili, môžete ju vrátiť priamo v predajni.