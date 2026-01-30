VIDEO: Je to „lex Matovič“ namierený proti mne. Politikov sme sa pýtali na nový dresscode v parlamente

Niektoré odpovede nás prekvapili.
Koniec mikín a tričiek s nápismi? V parlamente odhlasovali sprísnenie pravidiel rokovacieho poriadku, okrem iného bude po novom upravovať dresscode pripravovaný etický kódex. My sme sa pýtali poslancov, kde je podľa nich hranica medzi tým, čo môže alebo nemôže mať poslanec oblečené v parlamente.
Igor Matovič v tom vidí osobný „lex Matovič“ a Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska sa pýta, či budú autori etického kódexu posudzovať, či to, čo má momentálne na sebe, je vhodné pre ženu.
Pozri si, ako na otázku reagujú ďalší poslanci opozície aj koaličného Smeru či Hlasu.
Všetky odpovede nájdeš tu: