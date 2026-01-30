Aká je aktuálna situácia?
Ukrajina a Rusko v rokovaniach o otázke územia zatiaľ nedospeli ku kompromisu, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom TASR. Oficiálna dohoda podľa neho nie je ani na dočasnom zastavení útokov na energetickú infraštruktúru.
Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že šéf Kremľa Vladimir Putin prisľúbil, že týždeň nebudú útočiť na energetiku Ukrajiny. Kyjev je podľa Zelenského pripravený zdržať sa takýchto útokov na území Ruska, ak to isté urobí aj Moskva.
Zelenskyj sa takto podľa AFP vyjadril pre novinárov ešte vo štvrtok, no jeho výroky zverejnila prezidentská kancelária až v piatok. Trump vo štvrtok uviedol, že Putin pristúpil na jeho požiadavku zastaviť útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev a ďalšie mestá na obdobie jedného týždňa. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že s tým súhlasilo.
„Ak Rusko nezaútočí na našu energetickú infraštruktúru - na výrobné zariadenia alebo akékoľvek iné energetické prostriedky - my nezaútočíme na ich,“ vyhlásil Zelenskyj. Poukázal však na to, že znepriatelené krajiny sa na prímerí týkajúcom sa útokov na energetické ciele zatiaľ oficiálne nedohodli.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
Ukrajinským a ruským vyjednávacím tímom, ktorí sa za účasti delegácie Spojených štátov stretli minulý víkend v Spojených arabských emirátoch (SAE), sa podľa Zelenského zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu ohľadom východoukrajinského regiónu Donbas. Ten si Rusko nárokuje celý, hoci ho celý nedobylo. Moskva deklaruje, že mier na Ukrajine možno dosiahnuť tým, že ukrajinské sily sa stiahnu aj z tých častí Donbasu, ktoré majú stále pod kontrolou.
Trojstranné rokovania v SAE o ukončení vojny na Ukrajine by mali pokračovať v nedeľu 1. februára. Ukrajinský prezident ale tvrdí, že termín aj miesto ďalšieho stretnutia vyjednávačov sa ešte môžu zmeniť. Ovplyvniť to podľa neho môže vývoj medzi USA a Iránom. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu oznámil, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí boli na prvom kole rozhovorov v Abú Zabí, sa na najbližšej schôdzke v Emirátoch nezúčastnia.
SAE okrem toho, že sa stali hostiteľom rokovaní predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA, sprostredkovali za posledné takmer štyri roky vojny niekoľko výmen vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom. Rusko však podľa Zelenského tieto výmeny, z ktorých posledná sa uskutočnila v októbri minulého roka, pozastavilo.
„Rusi tento proces zastavili. Nemajú veľký záujem o výmenu osôb, pretože nemajú pocit, že by im to niečo prinieslo,“ povedal ukrajinský prezident.