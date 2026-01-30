Obžalovaný proti verdiktu okamžite podal sťažnosť, o ktorej v najbližších dňoch rozhodne Najvyšší súd SR.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku v piatok rozhodol, že Daniel Bombic, ktorý čelí obžalobe z viacerých extrémistických trestných činov, zostane vo väzbe. Súd dospel k záveru, že dôvody na obmedzenie slobody naďalej trvajú a momentálne neexistuje žiadna záruka, ktorá by umožnila nahradiť väzbu iným opatrením. Hoci obžalovaný priamo na mieste podal sťažnosť, jeho obhajca David Lindtner už naznačil možnú zmenu stratégie.
Advokát David Lindtner pred médiami uviedol, že obhajoba zvažuje stiahnutie podanej sťažnosti. Dôvodom je údajná zaujatosť senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý má o veci rozhodovať. „Pripravujeme ústavnú sťažnosť, aby Ústavný súd SR posúdil, či môžu títo sudcovia v konaní vystupovať ako nestranní,“ vysvetlil Lindtner ďalší postup.
Proces sa predlžuje, pribudnú dôkazy
Okrem rozhodovania o väzbe súd upravil aj kalendár pojednávaní. Zrušil pôvodný utorkový termín a proces odročil na 23. februára a 11. marca. Počas týchto dní plánuje senát oboznamovať ďalšie listinné dôkazy, ktoré majú vniesť do prípadu viac svetla.
Daniel Bombic sedí vo väzbe od apríla 2025, kedy o jeho zaistení rozhodol Najvyšší súd SR. Prokuratúra ho viní z rozsiahlej trestnej činnosti, ktorej sa mal dopustiť zverejňovaním príspevkov na internetových platformách. Obžaloba obsahuje:
- Prejavovanie sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva.
- Rozširovanie extrémistického materiálu.
- Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.
- Opakované nebezpečné elektronické obťažovanie (kyberšikanu).