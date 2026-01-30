Hlavné témy
Lukáš Turčan TASR
dnes 30. januára 2026 o 19:20
Čas čítania 0:31

VIDEO: Boja sa slovenskí politici Donalda Trumpa?

Politico píše o Ficových obavách z Trumpa.

Podľa informácií magazínu Politico sa Robert Fico pred európskymi kolegami v Bruseli vyjadril kriticky na adresu Donalda Trumpa. Premiér mal byť podľa zdrojov „v šoku“ z toho, v akom stave sa americký prezident nachádzal počas ich spoločného stretnutia na Floride.

Premiér SR Robert Fico v stredu (28. januára) odmietol tvrdenia magazínu Politico, že na okraj minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa predtým stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago.

Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Fico však označil informácie magazínu za klamstvá.

Rozhodli sme sa preto zistiť, ako situáciu vnímajú samotní poslanci. Pýtali sme sa ich, či majú obavy z Donalda Trumpa, tak ako Politico tvrdí, že sa bojí Robert Fico.
Súvisiace témy:
Slovensko Donald Trump Politika
