Natália Mišániová
dnes 30. januára 2026 o 17:50
Čas čítania 0:28

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť

Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť

Poplatky sú prípustné len pri nadštandardných alebo súkromných službách.

Najčastejším typom poplatku, s ktorým sa pacienti stretávajú, je úhrada za prednostné vyšetrenie – teda za skorší termín alebo rýchlejšie vybavenie. Zákon však jasne stanovuje, že pri výkonoch hradených z verejného zdravotného poistenia nemôže byť poskytnutie starostlivosti podmienené doplatkom od pacienta.

Poplatky sú prípustné len v prípade nadštandardných služieb, napríklad mimo bežných ordinačných hodín alebo v rámci súkromnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozorňuje, že súčasná prax mnohých ambulancií pôsobí ako „poplatková fantázia“ a vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby zaviedlo jednotný a transparentný systém poplatkov. Tak by pacienti jasne vedeli, za čo a prečo platia a aké majú alternatívy.

Pozri si kompletný prehľad poplatkov, ktoré Slováci často platia aj keď majú byť zadarmo. 
Ilustračná foto.
Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Daniel Stehlík
Slovensko
