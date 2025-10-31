Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
redakcia
dnes 31. októbra 2025 o 17:02
Čas čítania 0:41

Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Stavba úseku D1 s tunelom Višňové patrí medzi najväčšie dopravné projekty na Slovensku.

Ministerstvo dopravy pripravuje novelu vyhlášky, ktorá rozšíri zoznam spoplatnených diaľničných úsekov na Slovensku. Zmeny sa dotknú aj tunela Višňové.

Rezort plánuje doplniť do vyhlášky z roku 2020 nové trasy, ktoré sa odovzdajú do užívania v najbližšom období. Pôjde o úseky R2 Kriváň - Mýtna, D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové a D1 Hubová - Ivachnová. Na týchto trasách budú musieť mýto platiť všetky vozidlá nad 3,5 tony, teda nákladné autá a autobusy. Vybrané poplatky majú slúžiť na údržbu a prevádzku nových diaľnic.

Najdlhší tunel na Slovensku

Stavba úseku D1 s tunelom Višňové patrí medzi najväčšie dopravné projekty na Slovensku. Koncom júla ministerstvo dopravy oznámilo, že v oboch tunelových rúrach ukončili betonáž vozovky. Minister dopravy Jozef Ráž vtedy povedal, že ide o významný krok k odovzdaniu stavby. Zmluvný termín je február 2026, ale rezort stále dúfa, že sa dokončenie podarí do konca roka 2025. Tunel Višňové bude mať dĺžku 7,5 kilometra a stane sa najdlhším na Slovensku. Celý úsek medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou bude mať 13,5 kilometra.

12. októbra 2025 o 14:23 Čas čítania 1:44 VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli VIDEO: Estónske úrady zverejnili zábery ruských ozbrojencov na hranici. Cestu cez ruské územie uzavreli
12. októbra 2025 o 13:08 Čas čítania 0:27 Nevidel si ho? Bratislavská polícia pátra po Františkovi Beňovi, ktorý sa po voľnom pobyte nevrátil späť do väznice Nevidel si ho? Bratislavská polícia pátra po Františkovi Beňovi, ktorý sa po voľnom pobyte nevrátil späť do väznice
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
višňové
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Dopravné správy Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 10:40
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
dnes o 09:42
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
dnes o 12:28
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
dnes o 08:23
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
Dôchodok v 55? Niektorí Slováci sa môžu do penzie dostať skôr
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
dnes o 10:40
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
pred 2 dňami
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
dnes o 09:42
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
Nafta a benzín na Slovensku čoskoro zmenia cenu. Veľa vodičov to pocíti v peňaženke
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
25. 10. 2025 8:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 14:09
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
24. 10. 2025 7:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
24. 10. 2025 11:37
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
Lifestyle news
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred hodinou
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred hodinou
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 3 hodinami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 3 hodinami
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom dnes o 15:55
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko dnes o 15:11
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel dnes o 14:21
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci dnes o 13:35
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? dnes o 12:21
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom dnes o 11:32
Slovensko Všetko
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
dnes o 13:40
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
Prichádza novinka, ktorá zjednoduší život mnohým Slovákom.
Zmena na colniciach nastane už zajtra. Pozri si, čo všetko sa mení
pred 2 hodinami
Zmena na colniciach nastane už zajtra. Pozri si, čo všetko sa mení
BILLA prináša službu Cash2Go. Od 1. novembra si môžete vybrať hotovosť priamo v predajni
pred hodinou
BILLA prináša službu Cash2Go. Od 1. novembra si môžete vybrať hotovosť priamo v predajni
Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod
dnes o 13:00
Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod
Nonstop nákupy aj v malej obci: COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú predajňu 24/7
dnes o 16:18
Nonstop nákupy aj v malej obci: COOP Jednota otvorila ďalšiu automatizovanú predajňu 24/7
Ministerstvo sociálnych vecí chystá veľkú zmenu pre inšpekciu práce. Kontroly budú prebiehať novým spôsobom
dnes o 14:59
Ministerstvo sociálnych vecí chystá veľkú zmenu pre inšpekciu práce. Kontroly budú prebiehať novým spôsobom
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Zahraničie Všetko
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
dnes o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
dnes o 10:21
Žena vyhrala v lotérii 100-tisíc, čísla jej vybrala umelá inteligencia. Výhru si dokázala zdvojnásobiť jediným klikom
pred 2 dňami
Vyhrážky z Moskvy: Známy propagandista hovoril o útoku jadrovými zbraňami na Európu (+ video)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
dnes o 15:40
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Nitrianska reštaurácia Épine pripravila večeru s názvom Slovenská konsolidácia V5, ktorá cez päťchodové menu reflektuje aktuálne šetrenie štátu, rast cien a situáciu v slovenskom gastre.
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
pred 2 dňami
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
pred 3 dňami
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
pred 3 dňami
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia