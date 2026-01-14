Podmienkou je investovať do úspor energií alebo obnoviteľných zdrojov.
Firmy a po novom aj energetické komunity budú môcť už v polovici roka využívať nový typ zvýhodnených zelených úverov. Ak podnik investuje do úspor energie alebo obnoviteľných zdrojov a preukáže nižšie emisie, štát mu odpustí až 20 % z úveru. V Bratislavskom kraji je to 15 %, informuje o tom portál Euractiv.sk.
O úver sa bude žiadať priamo v komerčných bankách
V praxi to znamená, že firma si môže požičať napríklad 100-tisíc eur, no po splnení podmienok splatí len 80-tisíc. Peniaze môže použiť napríklad na solárne panely, tepelné čerpadlá, úspornejšie osvetlenie či modernizáciu technológií.
Na program je vyčlenených 70 miliónov eur, vďaka zapojeniu bánk však budú mať podniky k dispozícii až 240 miliónov eur. O úver sa nebude žiadať na úradoch, ale priamo v komerčných bankách, podobne ako pri bežnej pôžičke.
Firmám sa odporúča, aby si pripravili projekty
Novinkou je, že do schémy sa môžu zapojiť aj energetické komunity, napríklad skupiny susedov, ktoré si spoločne nainštalujú fotovoltiku alebo tepelné čerpadlo a znížia si účty za energie.
Program spravuje Slovak Investment Holding. Firmám odporúča, aby si už teraz pripravili projekty, aby mohli úver čerpať hneď po spustení schémy v polovici roka 2026.