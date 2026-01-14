Kategórie
Natália Mišániová
dnes 14. januára 2026 o 16:30
Čas čítania 0:46

Banky budú môcť firmám odpustiť až pätinu úveru. Stačí splniť jednu podmienku

Banky budú môcť firmám odpustiť až pätinu úveru. Stačí splniť jednu podmienku
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Podmienkou je investovať do úspor energií alebo obnoviteľných zdrojov.

Firmy a po novom aj energetické komunity budú môcť už v polovici roka využívať nový typ zvýhodnených zelených úverov. Ak podnik investuje do úspor energie alebo obnoviteľných zdrojov a preukáže nižšie emisie, štát mu odpustí až 20 % z úveru. V Bratislavskom kraji je to 15 %, informuje o tom portál Euractiv.sk.

O úver sa bude žiadať priamo v komerčných bankách

V praxi to znamená, že firma si môže požičať napríklad 100-tisíc eur, no po splnení podmienok splatí len 80-tisíc. Peniaze môže použiť napríklad na solárne panely, tepelné čerpadlá, úspornejšie osvetlenie či modernizáciu technológií.

Na program je vyčlenených 70 miliónov eur, vďaka zapojeniu bánk však budú mať podniky k dispozícii až 240 miliónov eur. O úver sa nebude žiadať na úradoch, ale priamo v komerčných bankách, podobne ako pri bežnej pôžičke.

Firmám sa odporúča, aby si pripravili projekty

Novinkou je, že do schémy sa môžu zapojiť aj energetické komunity, napríklad skupiny susedov, ktoré si spoločne nainštalujú fotovoltiku alebo tepelné čerpadlo a znížia si účty za energie.

Program spravuje Slovak Investment Holding. Firmám odporúča, aby si už teraz pripravili projekty, aby mohli úver čerpať hneď po spustení schémy v polovici roka 2026.

14. januára 2026 o 10:09 Čas čítania 0:36 Generálny pardon končí. Slováci majú posledné hodiny na rozhodnutie, ktoré im môže ušetriť stovky eur Generálny pardon končí. Slováci majú posledné hodiny na rozhodnutie, ktoré im môže ušetriť stovky eur
14. januára 2026 o 9:31 Čas čítania 1:11 V roku 2025 zbankrotovalo skoro 8 300 Slovákov. Najčastejšie išlo o tridsiatnikov V roku 2025 zbankrotovalo skoro 8 300 Slovákov. Najčastejšie išlo o tridsiatnikov
14. januára 2026 o 8:24 Čas čítania 0:44 Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
peníze euro
Zdroj: Wikimedia/Europa credito urgente/volně k užití
Zdroj: Wikimedia/Europa credito urgente/volně k užití
Správy z domova
